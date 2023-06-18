Смертельное ДТП с лосями на МКАД попало на видео

Фото: Robert Haasmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Момент столкновения автомобиля Kia с лосями на МКАД, в результате которого двое животных погибли, попал на видео, кадры опубликовал Telegram-канал прокуратуры Москвы. Ведомство поставило на контроль вопрос возмещения ущерба окружающей среде из-за гибели зверей.

На видео видно, как четыре лося внезапно выбежали на МКАД. Двое из них попали под колеса и скончались на месте, еще двое особей благополучно перебежали дорогу.

Ранее столичный дептранс сообщал, что на внутренней стороне 32-го километра МКАД автомобиль Kia совершил наезд на лосей. Позже в прокуратуре уточнили, что 32-летний водитель за рулем иномарки не пострадал.

В июне водителей в Подмосковье призвали быть бдительными в связи с сезонной миграцией лосей, которые стали часто выбегать на дороги. В Минтрансе региона сообщали, что в начале месяца в Серпухове лось выбежал на дорогу, в результате произошло столкновение с автомобилем, машина врезалась в дерево и загорелась, водитель и двое пассажиров были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.