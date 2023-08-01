Смертельное ДТП с грузовиком произошло на Ленинском проспекте в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Серьезное ДТП произошло вечером в понедельник, 31 августа, на Ленинском проспекте в Москве, сообщил столичный дептранс, передает телеканал РЕН ТВ. Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в отбойник.

Момент аварии попал на камеры наблюдения. На кадрах видно, как грузовик не успевает войти в поворот и сталкивается с отбойником. По данным телеканала, водитель автомобиля погиб.

Врезался в отбойник и умер. Скорее всего, ехал и заснул, может, приступ какой. Его пытались вытащить сначала, трактором тягали. Оборвался трос. Потом он умер, — рассказали очевидцы.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранительные органы устанавливают причины аварии.

Недавно в Чемальском районе Республики Алтай произошло ДТП с участием автомобиля HINO и микроавтобуса Mercedes Benz. В результате происшествия семь человек пострадали, один пассажир умер по пути в больницу. В момент аварии в автобусе ехали 20 человек, включая двоих детей. Один из них также получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. На место ДТП прибыли две пожарные машины, но возгорания автомобилей не произошло, так как двигатели авто были вовремя отключены.