Смертельное ДТП произошло на Киевском шоссе в Москве В Москве в ДТП с грузовиками погиб один человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве на 29-м км Киевского шоссе столкнулись два грузовика, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Водитель одного из автомобилей погиб.

Утром 11 июня на 29-м километре Киевского шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей, столкнувшихся с ограждением дорожных работ, — говорится в сообщении.

Водитель грузового автомобиля Isuzu столкнулся с ограждением и врезался в автомобиль КамАЗ. В результате случившегося он погиб на месте. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Волховском районе Ленинградской области двое подростков на мотоцикле попали в ДТП на трассе «Кола», в результате 15-летняя девочка лишилась руки, а управлявший байком 16-летний подросток получил переломы. Юноша съехал на обочину и врезался в ограждение. Предположительно, дети возвращались в Волхов с дискотеки в Сясьстрое на питбайке BSE, мальчик ехал в шлеме, девочка — без.

9 июня в Кольском районе Мурманской области маршрутный автобус съехал с дороги в канаву и опрокинулся на крышу. Два человека были госпитализированы, еще семь получили помощь амбулаторно.