Смертельная авария с участием такси произошла на севере Москвы Пассажир такси погиб в аварии с Mercedes на севере Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авария с участием такси и микроавтобуса Mercedes произошла на севере Москвы, сообщает «360». В результате ДТП погиб один человек — пассажир такси. Водитель микроавтобуса пострадал, информация о его состоянии уточняется.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта уточняется, что инцидент произошел на Головинском шоссе. Движение транспорта в районе ДТП затруднено. Водителей призвали выбирать альтернативные маршруты. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее авария с участием двух легковых автомобилей и грузовика произошла на 12-м километре МКАД. На опубликованных кадрах у одного из автомобилей смята задняя и передняя часть. Информация о пострадавших не поступала.

В Ижевске тем временем пьяный водитель автомобиля Tesla въехал в трансформаторную будку. В салоне машины находился пассажир. По предварительной информации, он также был в состоянии алкогольного опьянения. Он и водитель электрокара госпитализированы.

Оба пострадавших не были пристегнуты ремнями безопасности в момент аварии. На опубликованных кадрах видно, что авто полностью разрушило угол трансформаторной будки.