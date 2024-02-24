Смертельная авария произошла в центре Москвы Один человек погиб в аварии в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы, передает 360tv. По данным источника телеканала, также есть пострадавший, его госпитализировали.

Как стало известно каналу, ЧП произошло на Смоленском бульваре, автомобиль каршеринга врезался в дорожный разделитель. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и полицейские. Отмечается, что на месте столкновения разлилось топливо.

Ранее лобовое столкновение легкового автомобиля Hyundai Getz и грузовика Hyundai Porter произошло на улице Космонавта Волкова в Москве. Telegram-канал «360» написал о гибели одного человека, получили травмы еще двое.

До этого четыре человека пострадали в ДТП с участием полицейской машины в Москве. Авария произошла на пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Появилось видео с места аварии. На кадрах видно, что в служебный автомобиль на полном ходу врезалась другая машина.

В январе четыре человека погибли в результате аварии с участием двух легковых автомобилей в Карелии. Еще три человека пострадали, в том числе двое детей. В региональном МВД уточняли, что инцидент произошел в районе поселка Матросы.