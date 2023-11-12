Смерть хоккеиста в Москве попала на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смерть 61-летнего хоккеиста клуба «Армата» любительской лиги SHL Михаила Янчишина попала на видео, передает «360». На кадрах с трансляции видно, что хоккеисту резко стало плохо и он упал.

Комментатор изначально предположил, что Янчишин потерял сознание. Игроки попытались оказать ему помощь, однако тот скоропостижно умер. Точные причины смерти спортсмена пока неизвестны.

В нашей спортивной семье стало на одного человека меньше. Хоккейная лига SHL выражает глубокие соболезнования родным и близким Михаила, — заявили представители лиги.

Игрок хоккейного клуба «Армата» скончался 11 ноября в разгар противостояния команде «Фаворит» на льду. Мужчина потерял сознание во время игры. Ему вызвали скорую помощь. До приезда медиков пострадавшего пытались реанимировать другие игроки. Прибывшие на место происшествия врачи продолжили борьбу за жизнь, но их усилия не увенчались успехом.

В конце октября нападающий британского клуба «Ноттингем Пантерз» Адам Джонсон скончался после пореза горла коньком во время матча чемпионата Англии. Форвард случайно столкнулся с соперником и потерял сознание на льду. Его госпитализировали, но медики не смогли ему помочь. Джонсон перешел в британский клуб в это межсезонье. До этого он провел 13 матчей в составе команды «Питтсбург Пингвинз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.