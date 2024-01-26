«Смело на лыжи»: Вильфанд призвал москвичей гулять в парках в выходные Вильфанд: комфортная для прогулок погода придет в Москву 27 и 28 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие выходные в Москве установится комфортная для прогулок погода, которая соответствует многолетним значениям, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, 27 и 28 января днем температура воздуха достигнет примерно минус пяти градусов.

В выходные будет комфортная погода, которая соответствует многолетним значениям. Высокое давление, температура ночью около −10, днем около −5. Нормальная зимняя погода. В субботу будут совсем небольшие осадки, потому что давление начинает подрастать. В ночь на субботу осадки небольшие пройдут, местами небольшой снег, — отметил собеседник.

В воскресенье, продолжил Вильфанд, серьезных осадков не ожидается. Это связано с тем, что сейчас давление начинает расти, то есть антициклональная погода, уточнил синоптик. Он объяснил, что при антициклоне нисходящее движение препятствует облакообразованию, поэтому сильных снегопадов в выходные не будет.

В воскресенье можно полностью использовать комфортную погоду, потому что она не холодная, ветер штилевой, осадков не будет, поэтому можно смело на лыжи становиться, для пожилых людей в парке гулять, детишек на санках катать, в снежки играть, — добавил Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов также сообщил, что в выходные дни в столице ожидается понижение температуры до минус 5 — минус 9 градусов. Он прогнозирует, что в Москве сохранится преимущественная облачность. По его словам, возможны осадки в виде небольшого снега.