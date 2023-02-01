«СМ-Клиника» инвестировала 220 миллионов рублей в новый медцентр в Москве

Фото: Пресс-служба медцентра «СМ-Клиника»

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Новое отделение сети «СМ-Клиника» предлагает широкий спектр лечебно-диагностических услуг, включая стоматологическую помощь, для пациентов старше 18 лет. Общий объём инвестиций составил порядка 220 млн рублей.

Новый медицинский центр расположен в трёх минутах ходьбы от станции метро «Сухаревская» по адресу: Сретенский тупик, д. 4.

Клиника занимает шестиэтажное здание площадью 2117,7 кв. м. Здесь можно пройти лечение по 25 направлениям медицины: терапия, гинекология, урология, хирургия, маммология, онкология, дерматовенерология, гастроэнтерология и другим.

Команда медицинского центра — это более 50 врачей. Среди них — доктора и кандидаты медицинских наук, специалисты с большим практическим опытом.

Диагностические возможности клиники включают рентгенографию (в том числе стоматологическую), маммографию, УЗИ, функциональную диагностику (Холтер-ЭКГ, СМАД, ЭЭГ, КТГ, ЭКГ, велоэргометрия, ЭХО-КГ), гастроскопию. Здесь также можно сдать более 3500 видов анализов. Для удобства пациентов в здании клиники расположена аптека с широким выбором лекарств и медицинских товаров.

Холдинг «СМ-Клиника» ежегодно открывает новые многопрофильные медицинские центры. Совсем недавно, в середине ноября 2022 года, начала работу крупная клиника на улице Академика Анохина. На сегодняшний день компания представлена в пяти регионах страны: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Иваново и Рязани. Новая клиника в Сретенском тупике стала 27-м по счёту подразделением холдинга.

Мы уверены, — подчеркивает главный врач Игорь Учуров, — что клиника станет развиваться, пациенты будут нас любить и получать доступную квалифицированную медицинскую помощь. Будем делать все, чтобы им было у нас комфортно. Впереди нас ждут только победы и дальнейшее процветание.

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