Службы Москвы переведены в режим повышенной готовности Заммэра Москвы Бирюков: службы города переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящей непогоды, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, в ближайшие три дня в Москве ожидается мокрый снег и гололед. Он призвал жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах и тротуарах, передает РИА Новости.

Согласно прогнозам синоптиков, в столице с 11 по 13 марта ожидается мокрый снег, осадки, возможен гололед, прирост снега может составить до шести сантиметров. В связи с этим городские службы работают в режиме повышенной готовности, в уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников, — сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что столичные службы находятся на круглосуточном дежурстве. В случае выпадения осадков, будет происходить механизированное прометание дорог, как автомобильных, так и пешеходных.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве к воскресенью, 12 марта, потеплеет до плюс пяти градусов, однако эту температуру люди не смогут почувствовать из-за сильной влажности и порывистого ветра. По его словам, температура будет ощущаться как отрицательная.