Случай кори выявлен у сотрудника «Роснефти» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Случай заболевания корью выявлен у сотрудника «Роснефти» в Москве, сообщает столичное управление Роспотребнадзора на официальном сайте. Всех сотрудников предприятия осматривают врачи, проводится вакцинация всех, кто контактировал с заболевшим. Надзорное ведомство проводит эпидемиологическое расследование.

В связи с регистрацией случая кори у сотрудника ПАО «Роснефть» территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Северном административном округе незамедлительно начато эпидемиологическое расследование. <...> Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, медицинский осмотр, наблюдение, вакцинация контактных лиц, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее вспышка кори была выявлена среди работников одного из крупнейших московских бизнес-центров «Нордстар Тауэр». Сотрудников направили на экстренную вакцинацию. Освобождают от нее лишь тех, кто прежде переболел корью или вакцинировался дважды.

До этого республиканское управление Роспотребнадзора в Татарстане сообщило, что в регионе корью заразились 83 человека. Руководитель управления Любовь Авдонина отметила, что половина заболевших — иностранцы.