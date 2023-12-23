Сломавшая руку во время шоу девушка-каскадер из Москвы попала на видео Участница «Каскадерских елок» сломала руку во время выполнения трюка в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каскадер сломала руку во время выполнения трюка на новогоднем шоу «Каскадерские елки. Тайна планеты роботов» в парке «Мастер Панин» в столичном районе Раменки. Telegram-канал SHOT опубликовал соответствующие кадры. На видео видно, как женщина упала с пьедестала, когда в него на высокой скорости влетел автомобиль.

Каскадер чудом выжила, но врачи диагностировали ей перелом руки и множественные ушибы. Женщину госпитализировали, но организаторы не стали отменять шоу после инцидента.

Директор департамента культуры и туризма мэрии Тобольска Тюменской области Анастасия Ионина ранее сообщила, что ребенок провалился сквозь пол здания во время новогоднего утренника для детей-инвалидов. По ее словам, пострадавший остался без присмотра матери, вышел из зала и поднялся на технический этаж, где произошел несчастный случай.

При этом в Сети распространяется другая версия случившегося: якобы ребенок не падал, а был травмирован из-за падения части потолка зала. Однако источник в сфере культуры города заявил, что это неправда. По информации собеседника, есть видеозапись с места происшествия, которая опровергает данную версию.