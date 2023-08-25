Слесарь отдал более 1,5 млн рублей, чтобы вернуть бывшую Слесарь из Москвы захотел вернуть бывшую и отдал более 1,5 млн рублей «колдунье»

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В Москве слесарь захотел вернуть бывшую девушку, за помощью он обратился к «колдунье», которую нашел в интернете. В итоге 26-летний житель столицы отдал злоумышленнице более 1,5 млн рублей, но возлюбленная к нему так и не вернулась. Источник Пятого канала рассказал, что пострадавший от рук мошенницы слесарь обратился в полицию.

Достаточно быстро он понял, что стал жертвой мошенницы и обратился в полицию, — отметил источник.

Слесарь познакомился с жительницей Минска в начале 2023 года в онлайн-игре. Общение быстро переросло в отношения, позже молодые люди встретились лично. Но в конце июня девушка внезапно сообщила о расставании. Москвич не смог узнать причину и обратился к «колдунье». Та заявила, что девушку приворожили и пообещала вернуть возлюбленную. За отворот слесарь отдал злоумышленнице 1,6 млн рублей. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Пенсионер из хакасского города Черногорск ранее отдал мошенникам около 600 тысяч рублей, чтобы «очистить ауру». Ему позвонила незнакомая женщина, представившаяся помощницей сильного экстрасенса. Она рассказала 72-летнему мужчине, что его проблемы со здоровьем возникли из-за сглаза, и пообещала, что ему помогут избавиться от дурного влияния.