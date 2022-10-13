Слепую и истощенную тигрицу из Саратова перевезут в Московский зоопапарк

Фото: Соцсети

Тигрица Аврора

Слепую и истощенную тигрицу Аврору из Саратова перевезут в Московский зоопарк. Как рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, столичные специалисты проведут обследование хищницы и назначат ей лечение.

Об истории Авроры стало известно недавно, благодаря местным Telegram-каналам и СМИ: они сообщили, что частный предприниматель содержит животных в «ненадлежащих» условиях. По факту публикаций совместно с органами прокуратуры Росприроднадзор организовал проверку.

Обнаружено, что там находится некий питомник или место содержания животных. Помимо ослепшей тигрицы, которая находится в ослабленном, истощенном состоянии, она слепая <...> находится еще несколько пернатых, — рассказала Радионова.

Она добавила, что у частного предпринимателя обнаружили двух сов, двух канюков (хищная птица, также известная под названием сарыч), около грызунов, а также кролики, голуби и волнистые попугаи. Все они, по словам Радионовой, находятся в условиях ненадлежащих для содержания диких животных: почти непроветриваемое помещение, в котором стоит запах экскрементов.

О том, какое питание было у животных и оказывалась и им должная медицинская помощь установит экспертиза. Также специалисты уточнят причину слепоты тигрицы.

Глава Росприроднадзора подчеркнула, что за жестокое обращение с животным хозяина привлекут к ответственности.

Ранее в Московский зоопарк прибыл белый медведь с Диксона. Его нашли с огнестрельными и ножевыми ранениями. По одной из версий, на него напали браконьеры. Животное перевезли в Норильск, а после доставили в Москву.