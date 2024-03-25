СК просит арестовать еще троих фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Следствие потребовало арестовать еще троих фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает РИА Новости со ссылкой на суд. Уточняется, что все они носят фамилию Исломов. Предположительно, они являются членами одной семьи.

Поступило еще три материала: в отношении Исломова Аминчона Исроиловича, Исломова Диловара Исроиловича и Исломова Исроила Ибрагимовича, — приводит агентство слова собеседника.

Ранее Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу четверых подозреваемых по делу о теракте. Они арестованы до 22 мая. Все задержанные либо плохо говорят по-русски, либо совсем не владеют языком. Они общались через переводчика.

Также сообщалось, что ни один адвокат не вызвался добровольно защищать обвиняемых. Их интересы представляли назначенные судом защитники.

По мнению экс-сотрудника группы «Альфа», участника операций по освобождению заложников в Буденновске, на Дубровке и в Беслане полковника ФСБ РФ в отставке Виталия Демидкина, целью теракта в «Крокус Сити Холле» было запугать народ и уничтожить как можно больше людей. По его словам, в такой ситуации единственным способом спастись было бежать и прятаться.

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов назвал целями теракта в «Крокус Сити Холле» раскол между обществом и властью в России, смуту и остановку спецоперации. По его словам, атака организована в интересах Запада и Украины.