Следователя по делу об убийстве Политковской повысили в звании Путин повысил до генерал-майора следователя по делу об убийстве Политковской

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора сотруднику Следственного комитета Владимиру Шараеву, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. Следователь вел дело об убийстве журналистов Анны Политковской и Пола Хлебникова.

Высшие специальные звания также были присвоены еще восьмерым сотрудникам СК. Шараев занимался расследованием убийства Политковской с 2015 года. На тот момент еще не был установлен заказчик, однако приговоры были вынесены организаторам и исполнителям преступления.

Ранее бывший оперативник Сергей Хаджикурбанов, который был осужден за связь с убийством журналистки Анны Политковской, получил орден Мужества. Его участие в специальной военной операции (СВО) было отмечено и другими наградами.

До этого организатор убийства Политковской досрочно вышел из места заключения и отправился в зону проведения СВО. Хаджикурбанов должен был освободиться из тюрьмы только в 2034 году. Осужденный попал в зону спецоперации еще в 2022 году. Свою службу он начал с должности командира отделения разведки. В скором времени мужчина стал командиром батальона и неоднократно ходил в тыл противника.