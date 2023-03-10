Следователи нагрянули в столичную психбольницу и забрали документы Сотрудники СК изъяли медицинские документы мужчины, толкнувшего мальчика под поезд

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Сотрудники следственного отдела СК по Москве нагрянули в одну из столичных психиатрических больниц и изъяли всю медицинскую документацию 61-летнего Владимира Кизика, который накануне толкнул 15-летнего мальчика под поезд в метро, сообщает пресс-служба СКР в Telegram. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать об избрании меры пресечения нападавшему.

Столичными следователями изучается изъятая документация из медицинского учреждения, где последний проходил лечение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Как уточняет Telegram-канал «112», обыски прошли в психиатрической лечебнице имени Алексеева.

Ранее толкнувшему подростка на пути мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство. В прокуратуре заявили, что в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста, также обвиняемому будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.