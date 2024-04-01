Следователи изъяли в МЧС документы по «Крокусу» Следователи изъяли в МЧС документы о противопожарном состоянии «Крокуса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи изъяли в подразделениях подмосковного главка МЧС документы, связанные с проведением проверок противопожарного состояния «Крокус Сити Холла», сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Там отметили, что анализируются сведения о том, проводились ли проверки, выявлялись ли нарушения, как контролировалось их устранение.

В подразделениях ГУ МЧС по Московской области проведена выемка документов, связанных с проведением контрольно-надзорных мероприятий в «Крокус Сити Холле», — сказал собеседник агентства.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что резкого спада посещаемости учреждений культуры после теракта в «Крокус Сити Холле» нет. По ее словам, возврат билетов на мероприятия не носит массовый характер. Однако многие люди пропускают концерты из-за подавленного настроения.

До этого директор департамента господдержки искусства Минкульта Оксана Косарева уточнила, что организаторов мероприятий и концертов попросили идти навстречу зрителям, которые хотят вернуть билеты из-за страха посещать общественные места после теракта в «Крокус Сити Холле». Она пояснила, что если до мероприятия осталось больше 10 дней, то деньги в любом случае должны вернуть в полном объеме. В случае когда времени осталось меньше, организаторы могут запросить комиссию.