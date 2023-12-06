Следователи изучат записи с камер в отеле, где нашли убитым Киву

Следователи изымут и изучат записи с камер видеонаблюдения в отеле в Одинцовском районе Московской области, где обнаружили тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Также планируется опросить сотрудников отеля, которые нашли его убитым.

Следователи изымут и изучат записи с камер видеонаблюдения для расследования преступления. Кроме того, следователи также опросят сотрудников отеля, которые обнаружили тело мужчины, — сказал собеседник агентства.

Тело Ильи Кивы обнаружили сегодня, 6 декабря. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Обстоятельства и причины его смерти пока не называются. Украинские СМИ сообщили, что за его убийством, вероятно, стоит СБУ.

Экс-депутат неоднократно выступал с критикой и обвинениями в адрес действующего руководства Украины. Так, в начале года Кива заявлял, что президент Владимир Зеленский планирует ликвидацию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. А когда в ноябре стало известно о смерти помощника Залужного Геннадия Частякова, Кива заявил, что это был «привет» от украинского лидера главнокомандующему.

На Украине Киву приговорили к 14 годам тюремного заключения с конфискацией имущества за госизмену. Также его признали виновным в призывах к смене конституционного строя и объявили в международный розыск.