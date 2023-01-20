Следком начал проверку из-за ожогов пациентки в одной из столичных клиник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациентка загорелась во время операции в одной из клиник Москвы, сообщили в официальном Telegram-канале Следственного комитета. Также пострадал проводивший операцию хирург.

При проведении операции по перелому плеча в одном из столичных медицинских учреждений пациентка получила ожоги из-за возгорания на операционном поле. Кроме неё также пострадал и хирург, проводивший операцию, — заявили в ведомстве.

Московские следователи начали по факту случившегося доследственную проверку.

Как сообщалось ранее, 8 декабря девушка с переломом плеча поступила в больницу, где врачи должны были поставить ей пластину в поврежденный участок тела. Пострадавшей вкололи обезболивающее, она заснула, а позже проснулась от резкой боли. Придя в себя, пациентка поняла, что она горит. Девушка начала кричать, а проводившие операцию медики тушили пожар. По словам врачей, ожоги будут заживать около года.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье неизвестный попытался устроить пожар в воинской части, бросив на территорию несколько «коктейлей Молотова». Возгорание было быстро потушено, никто не пострадал. Инцидент произошел в деревне Зюзино (Раменский городской округ). Злоумышленник перебросил через бетонный забор войсковой части 75384 четыре бутылки с зажигательной смесью, которые попали в нежилой барак. Начавшееся возгорание было практически сразу ликвидировано, в здании обгорел только подоконник, пострадавших в результате происшествия нет.