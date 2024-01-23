Сладков призвал подготовить бомбоубежища в Москве

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Ракеты из новых партий западного вооружения, которые собираются передать Киеву, способны долететь до Москвы, поэтому нужного готовить бомбоубежища, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» военный корреспондент Александр Сладков. По его мнению, столичным жителям «на всякий случай» лучше ознакомиться с их расположением.

Могут достать (до Москвы. — NEWS.ru), если речь идет о тех ракетах, которые должны поставить, последнюю партию. Почему бы не подготовить бомбоубежища, возможности обеспечения водой, продуктами первой необходимости, — сообщил Сладков.

После массированной атаки по жилому массиву в Белгороде местные жители пожаловались на закрытые бомбоубежища. Информация об этом стала распространяться в местных Telegram-каналах. Белгородцы уточнили, что на некоторых дверях висят замки.

Ранее стало известно, что детей и посетителей Дворца культуры рыбаков в Севастополе выгнали на улицу во время воздушной тревоги вечером 25 сентября. На кадрах мужчина, представившийся пожарным ДКР, сообщил, что в укрытие велели пускать только сотрудников учреждения.

Замглавы комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев заявил, что новый национальный стандарт, регламентирующий обустройство бомбоубежищ, является «наверстыванием упущенного». Он подчеркнул, что в России до недавнего времени не уделялось достаточного внимания вопросам гражданской обороны.