Скрывавшийся в Турции москвич предстанет перед судом за убийство жены

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Житель Москвы, который обвиняется в убийстве супруги и незаконном обороте наркотиков, предстанет перед судом, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Мужчину экстрадировали из Турции, где он скрывался от правоохранительных органов.

Симоновской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 24-летнего жителя столицы Игоря Молчанова. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере), — говорится в сообщении.

По данным следствия, в декабре прошлого года между подозреваемым и его женой произошла ссора, в ходе которой он нанес ей множественные удары ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте. Тело убитой обнаружил в квартире ее отец. Во время осмотра в помещении полицейские нашли наркотические вещества, которые незаконно приобрел подозреваемый. В феврале этого года его задержали на территории Турции. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Ранее в Нижнекамске священник убил и расчленил жену. Предварительной причиной убийства называют ревность супруга. По некоторым данным, мужчина сначала нанес возлюбленной ножевые ранения, после чего спрятал голову в холодильнике, где ее обнаружили дети.