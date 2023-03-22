СКР возбудил дело после гибели четырех человек в Новой Москве

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Столичное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара в Новой Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства. Место происшествия осмотрено следователями и криминалистами, назначены медицинские, пожаротехнические судебные экспертизы.

Следственными органами ГСУ СКР по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что тела погибших — мужчины, женщины и двух малолетних детей — были обнаружены на месте происшествия после ликвидации возгорания.

Как сообщалось ранее, пожар произошел в одном из жилых домов в селе Вороново. Его площадь составила 80 кв. м. Причины возгорания пока не установлены.

В Иркутской области во время пожара в квартире погиб пятилетний мальчик, а его восьмилетняя сестра получила ожоги. Предполагается, что к возгоранию могла привести детская шалость. Мать детей во время инцидента находилась у соседей, а отец — на работе.