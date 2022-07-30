Суд арестовал учредителя хостела, в котором при пожаре погибли 8 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресненский суд Москвы арестовал Рауфа Миронова — учредителя хостела, при пожаре в котором погибли восемь человек. Он и гендиректор учреждения — Элеонора Миронова — оказывают противодействие расследованию произошедшего, передает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ (СКР).

Мироновы оказывают активное противодействие следствию. Установлено, что они сфальсифицировали документы, пытаясь также предоставить следствию заведомо недействительные документы, — сказала представитель СКР.

Она подчеркнула, что Мироновы так и не устранили недостатки, выявленные в ходе проверок, проведенных в хостеле в 2019 и 2022 годах. Это и привело к человеческим жертвам.

Отмечается, что Элеонора Миронова не признает вину. Перед обыском она стерла всю переписку со своего мобильного.

Пожар в хостеле на Алма-Атинской улице произошел в ночь на 29 июля. В результате отравления угарным газом погибли восемь человек. По словам жильцов дома, в котором располагался хостел, пожар был предсказуем, поскольку в учреждении не соблюдались требования пожарной безопасности и царила полная антисанитария.

Ранее сообщалось, что у владельцев хостела на Алма-Атинской есть еще один объект — на улице Молодцова. В нем было выявлено полтора десятка нарушений пожарной безопасности.