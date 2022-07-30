СКР попросил суд арестовать руководство сгоревшего хостела

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Владелец и директор хостела на Алма-Атинской улице в Москве, где в ночь на 29 июля произошел пожар, доставлены в Пресненский суд. СКР просит избрать им меру пресечения в виде ареста, передает ТАСС.

В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 сентября, — сказала агентству пресс-секретарь суда Лела Кокая.

55-летний учредитель хостела и 24-летняя гендиректор были задержаны накануне. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье о некачественном оказании услуг.

Хостел располагался на первом этаже 16-этажного жилого дома. В результате пожара в нем погибли восемь человек. Предполагается, что они отравились угарным газом. По словам жильцов дома, пожар стал ожидаемым исходом работы хостела, так как в нем не соблюдались требования пожарной безопасности и царила полная антисанитария.

СКР рассматривает несколько версий произошедшего. Одной из приоритетных является неисправность электропроводки. Ранее сообщалось, что у владельца сгоревшего хостела обнаружили еще один — на улице Молодцова. В ходе проверки там выявлено полтора десятка нарушений пожарной безопасности.