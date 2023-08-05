Скорость нанесения ударов ракетами ВС РФ увеличат за счет новых систем

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Скорость нанесения ударов подвижными ракетными комплексами Вооруженных сил России увеличат за счет новых систем связи, сообщил РИА Новости информированный источник. По его словам, для этого были разработаны коротковолновые линии.

Для российских войск разработаны коротковолновые линии связи, которые позволят значительно быстрее загружать полетные задания в подвижные ракетные комплексы различного назначения за счет увеличившегося объема передачи данных в единицу времени, — сказал источник.

Это позволит российским военным быстрее реагировать на действия врага, оперативнее наносить удары по выявленным целям и оценивать обстановку в зоне боевых действий, сказал собеседник агентства. Коротковолновая связь дублирует спутниковые и кабельные линии, пояснил ведущий российский специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов. Во втором случае средства передачи сигналов могут быть повреждены в бою или при ЧП, поэтому КВ связь актуальна, например, для флота или ракетных комплексов, отметил эксперт.

Недавно экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов предложил обнаруживать украинские беспилотные катера с помощью гидроакустических буев. По его словам, такие установки способны выявлять вооружение, которым Киев атаковал военно-морскую базу в Новороссийске.