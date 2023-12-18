«Скорая» увезла школьницу в конвульсиях после приема неизвестных таблеток SHOT: в Москве школьница попала в больницу с отравлением неизвестным препаратом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 13-летняя школьница выпила снотворное по совету взрослого друга, а некоторое время спустя скорая помощь доставила ее в конвульсиях в больницу, сообщает Telegram-канал SHOT. У девочки было диагностировано отравление психотропными средствами.

По сведениям канала, накануне в гости семикласснице пришли ее ровесница и 18-летний юноша. Школьница пожаловалась им, что в последнее время плохо спит, и молодой человек дал ей две таблетки, сказав, что это снотворное под названием «Лирика».

Семиклассница приняла таблетки перед сном, а утром 18 декабря бабушка обнаружила ее бьющуюся в конвульсиях и вызвала врачей. В настоящее время школьница находится в отделении токсикологии.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего, разыскивается молодой человек, давший девочке таблетки. Эксперты устанавливают, что это был за препарат.

Ранее сообщалось, что в Москве едва не умерла от отравления противовирусными таблетками 14-летняя школьница. Она принимала лекарство, чтобы не подхватить вирус в сезон ОРВИ. Девочка была госпитализирована с острым отравление. По словам отца школьницы, она часто принимала лекарство, когда чувствовала, что начинает заболевать, или просто для профилактики вируса.