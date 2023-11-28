Скончался создатель керамического бронежилета SHOT: создатель керамического бронежилета Борис Балашов умер в Москве

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В Москве на 96-м году жизни скончался изобретатель керамического бронежилета Борис Балашов, сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.

Тело Балашова было обнаружено накануне в его квартире в районе Зябликово. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

На счету Балашова 50 запатентованных изобретений, самым известным из них стал керамический бронежилет. По сравнению со стальным бронежилетом он обладает лучшей защитой при меньшем весе. За эту разработку Балашов и его коллеги были отмечены правительственной премией в 1989 году.

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