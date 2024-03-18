Скелетированные останки человека нашли возле жилого дома в Москве СК России: скелетированные останки нашли на северо-западе Москвы

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Скелетированные останки человека обнаружили 18 марта возле жилого дома на улице Маршала Жукова в Москве, сообщили в ГСУ СК России по Москве. Специалисты Следственного комитета проводят доследственную проверку.

Столичные следователи работают на месте происшествия и проводят проверочные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза, после которой следственные органы примут процессуальное решение, сообщили в официальном Telegram-канале ГСУ СК России по Москве. Уточняется, что специалисты выясняют, кому принадлежат останки и как долго они пролежали в земле.

Ранее рабочие во время строительных работ под рестораном в центре Москвы обнаружили останки более 10 человек, черепа и кости пролежали под землей 20–30 лет. Рабочие при демонтаже подземных коммуникаций нашли на глубине 3,5 метра 10 черепов, 17 позвонков, три ребра, десятки других костей и две челюсти.

В Выборгском районе Ленинградской области до этого случайный прохожий обнаружил сумку с частями тела, она находилась в снегу неподалеку от воинского захоронения в поселке Симагино. Прибывшие к месту находки полицейские установили, что фрагменты тела лежали в этой сумке не первый день.