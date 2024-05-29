Скандально известный жилой комплекс полыхает в Москве В Москве в ЖК Loft River произошел пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве горит жилой комплекс Loft River, сообщили NEWS.ru в МЧС России по столице. По данным ведомства, пожарные тушат огонь. Предварительно, никто не пострадал. ЖК известен скандалом в связи с тем, что его возвели на территории природно-исторического парка «Москворецкий», из-за этого ЖК пытались снести. В 2019 году Тушинский районный суд постановил, что дома должны быть демонтированы, однако в 2021 году решение отменили.

Поступило сообщение о возгорании четырехэтажного дома на улице Летной, 99, строение 1, в Москве. В данный момент ведутся работы по ликвидации пожара, вся дальнейшая информация уточняется. Предварительно, пострадавших нет, — рассказали в МЧС.

Как стало известно Telegram-каналу SHOT, загорелась кровля дома, площадь пожара составляет 40 квадратных метров. По информации канала, работа экстренных служб затрудняется отсутствием гидранта, в ближайшее время могут запросить вертолет для тушения.

Ранее в жилом комплексе на Боровском шоссе в Москве намеренно подожгли первый этаж подъезда. Из-за этого до утра местные жители не могли попасть домой. Сначала люди не придали внимания зазвучавшей сирене, предупреждающей о пожаре, но потом все соседи начали выбегать на улицу. Как отметила местная жительница, пробираться пришлось через дым, из-за которого было тяжело дышать. Из-за дыма слезились глаза, люди сильно кашляли.