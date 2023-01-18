Скандально известная блогерша выпала из окна восьмого этажа Скандально известная блогерша Юлия Максимовская выпала из окна восьмого этажа

Фото: t.me/finesonion

Блогер Юлия Максимовская

Блогер Юлия Максимовская, которая пыталась попасть в ресторан сети быстрого питания «Вкусно — и точка» с ножом, выпала из окна восьмого этажа в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, девушка находится в реанимации.

Адвокат блогера в разговоре с SHOT не смог раскрыть подробности происшествия, так как, судя по ответам, узнал о нем от журналистов. К тому же, вероятно, Максимовская не первый раз попадала в опасную для жизни ситуацию.

Опять? Опять упала? Или что с ней? — спросил юрист.

Максимовскую задержали 11 ноября в Москве. Девушка пыталась попасть в один из ресторанов сети быстрого питания «Вкусно — и точка» с ножом в поисках «кудрявого рыжего мальчика», которого хотела зарезать.

По предварительной информации, в момент задержания блогер находилась под воздействием наркотиков. В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».