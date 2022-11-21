СК завел дело по факту пожара на цветочном складе в центре Москвы

Фото: t.me/mchs_official

Фото с места происшествия

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту по факту пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве. Расследование будет вестись по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает Следком.

По предварительным данным, причиной пожара стали ненадлежащее хранение товаров, нарушения правил пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, из-за чего загорелись два обособленных строения общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

После тушения пожара были обнаружены тела людей, личности которых устанавливаются. Уточняется количество пострадавших. Также в результате пожара был причинен имущественный вред.

Следствием совместно с криминалистами проведён частичный осмотр, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что количество погибших при пожаре на цветочном складе на площади трех вокзалов выросло до шести человек. На данный момент возгорание на складе «Цветы от Мачелюка» полностью ликвидировано. Из здания были эвакуированы шесть человек, которые прятались от огня в холодильнике.