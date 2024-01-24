СК возбудил дело против ударившего ножом полицейского на западе Москвы

Столичный СК возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудника ППС на западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГСУ СК. Неизвестный мужчина нанес сотруднику полиции один удар ножом и скрылся. Сотрудник полиции госпитализирован, ведется поиск напавшего.

Кунцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), — говорится в сообщении.

Как уточняет Telegram-канал «112», сотрудник патрульно-постовой службы хотел проверить документы у неадекватного прохожего на улице Бобруйской и подвергся нападению. Сообщается, что напавший ударил полицейского ножом в ногу.