СК возбудил дело после убийства девушки в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственное управление Центрального административного округа ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело по факту убийства 25-летней девушки в центре столицы, сообщили в пресс-службе ведомства. Трагедия произошла ночью 23 декабря в квартире дома по Мукомольному проезду.

По данным следствия, между 37-летним мужчиной и 25-летней девушкой началась ссора, в ходе которой оппонент схватился за нож. От полученных ранений девушка скончалась. Предположительно, мужчина также нанес себе телесные повреждения. В настоящее время он доставлен в больницу, ему оказывают медицинскую помощь.

На месте происшествия работают следователи. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз.

Ранее в подмосковной Балашихе местный житель зарезал мать охотничьим ножом во время ссоры. Конфликт возник на фоне квартирного вопроса: женщина хотела продать свою долю. После убийства мужчина сам вызвал полицию и во всем сознался. Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Севастополе подросток, вооружившись ножом, напал на мать. В дневнике 17-летний юноша написал, что мечтает ее убить и изнасиловать. Во время нападения на шум отреагировали соседи.