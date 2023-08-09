СК возбудил дело после ночного выселения российских детей из отеля в Турции СК возбудил уголовное дело после ночного выселения 90 российских детей из отеля в Турции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресненский межрайонный следственный отдел следственного управления по Центральному административному округу ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Telegram-канал ведомства. Так в столице отреагировали на ночное выселение из отеля в Турции 90 российских детей.

Следователи выяснили, что сотрудники турфирм «Колибри-Тур МСК» и ИП «Маркина Н.В.» заключили почти 30 договоров с родителями детей на оказание услуг по организации детского отдыха.

Во время поездки, в силу неудовлетворительных условий размещения, низкого качества сервиса принимающей стороны, в ночное время подростки принудительно были выселены из отеля размещения, — уточнили в СК, добавив, что после этого досрочно на родину вернулись 68 детей.

Ранее сообщалось, что следователи усмотрели в действиях организаторов отдыха из московского ООО «Колибри-тур МСК» признаки особо крупного мошенничества. В фирме заключили гражданско-правовые договора, выполнять условия которых не собирались. В общей сложности с родителей собрали десятки миллионов рублей: стоимость поездки на 15 дней составляет от 83,5 тысячи рублей без учета дополнительных услуг.