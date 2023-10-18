СК возбудил дело после наезда коммунальщицы на женщину в Щелково

Следователи в подмосковном Щелково возбудили дело после того, как накануне сотрудница управляющей компании переехала на автомобиле местную жительницу, сообщается в Telegram-канале подмосковного управления СК. Как отмечается, правоохранителей заинтересовал факт отсутствия в квартирах у людей отопления.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), — говорится в сообщении.

Следователи осмотрели помещения жилых домов и запросили информацию о деятельности управляющей компании в государственной жилищной инспекции. В данное время правоохранители работают с представителями УК, сотрудниками администрации и жильцами.

Во вторник, жители Щелково собрались у здания управляющей компании «Паритет», чтобы выразить недовольство предоставляемыми услугами. Сотрудница растолкала протестующих, окруживших ее машину, села за руль и резко сдала назад. В это время она наехала на ногу одной из протестующих, а после надавила на газ и снова переехала упавшую женщину. Пострадавшая находится в больнице с несколькими переломами, с сотрудницей УК работает полиция.