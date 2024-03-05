СК возбудил дело после массовой драки мигрантов в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело после массовой драки на стройке в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России. По данным ведомства, заявлений от пострадавших не поступало, однако правоохранители начали проверку. Дело возбуждено по статье о хулиганстве.

По данному факту Солнцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство), — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что трудовые мигранты устроили драку на стройке ЖК «Лучи», пострадали три человека. На место прибыли скорая помощь и полиция. Судя по опубликованным в Сети видео, конфликт случился на этнической почве. Зачинщики драки не задержаны.

В феврале массовая драка с участием взрослых мужчин и подростков произошла возле торгового центра «Галерея» в Санкт-Петербурге. Двое участников получили закрытые черепно-мозговые травмы. Мать одного из пострадавших подростков рассказала, что к сыну и его друзьям подошел мальчик 14 лет, показал нож и стал угрожать. После этого к детям подбежал один из взрослых и инициировал драку, ударив в лицо 16-летнего юношу.