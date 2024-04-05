СК требует арестовать задержанного экс-главу столичного ОВД Тургенева ТАСС: СК требует арестовать экс-главу ОВД «Коммунарский» Тургенева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России требует арестовать бывшего начальника столичного отдела МВД «Коммунарский» Андрея Тургенева, сообщает ТАСС со ссылкой на Щербинский суд Москвы. Как отмечается, полковник проходит по делу о злоупотреблении полномочиями.

О задержании полицейского ранее сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, Тургенева подозревают в организации незаконной миграции.

В публикации канала уточнялось, что вместе с экс-главой ОВД задержан старший инспектор отдела по вопросам миграции капитан Вадим Маган. По информации канала, задержанные в течение долгого времени могли получать деньги за фиктивную постановку на учет иностранцев и нелегально оформили более тысячи мигрантов.

Ранее СКР завершил в Москве расследование уголовного дела о массовой фиктивной постановке иностранцев на миграционный учет по адресу сети хостелов. Среди обвиняемых оказались в том числе высокопоставленные полицейские. Всего фигурантами дела стали 12 человек, из которых двое — организаторы, а остальные — соучастники. Четыре фигуранта объявлены в федеральный розыск.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов предположил в разговоре с NEWS.ru, что в России существует лобби в лице чиновников и иных лиц, которые зарабатывают на мигрантах. По его мнению, целые отрасли уходят от налогов за счет иностранных работников.