СК РФ выяснил детали теракта у российского посольства в Кабуле

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

Следственный комитет России и Генпрокуратура выяснили обстоятельства теракта, который был совершен в отношении сотрудников российского посольства в Кабуле. Представители «Талибана» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) направили СК РФ документы об осмотре места происшествия и протоколы допроса свидетелей. Власти Узбекистана передали характеристики на гражданина этой старны Хусанжона Осимия, который выступил террористом-смертником.

По версии следствия, мужчина вступил в ряды ИГ (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). Его родственники не согласились с обвинением, Осимия будут судить в России посмертно.

Помимо Генпрокуратуры и СК РФ, в разбирательстве в преступлении участвовали и другие структуры, через которые велась вся переписка. По ее результатам удалось сформировать большую базу доказательств по данному уголовному делу, сказал источник в интервью «Коммерсанту».

Теракт у российского посольства в Кабуле произошел 5 сентября 2022 года. К зданию подошел Хусанжон Осимий, под одеждой которого была спрятана самодельная бомба. В результате происшествия тогда погибли четыре афганских полицейских и двое сотрудников консульства.