В СК раскрыли детали розыска убийц журналиста Стенина СК: в ДНР продолжается розыск убийц журналиста РИА Новости Стенина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России продолжает искать причастных к убийству фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина, который погиб при исполнении служебных обязанностей около города Снежное в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Трагедия произошла 6 августа 2014 года.

Следственный комитет России продолжает расследование по уголовному делу о гибели российского фотокорреспондента Андрея Стенина. В ходе следственных действий было установлено, что к этому преступлению причастны представители украинских вооруженных формирований, — сказали в пресс-службе СК.

Следствие установило, что убийцы российского журналиста и других гражданских лиц были в форме с изображением украинского флага, а рядом стояла техника Национальной гвардии страны. В настоящее время продолжается работа по установлению конкретных лиц, совершивших убийство Стенина. В СК добавили, что в ходе боевых действий украинские формирования регулярно нарушают нормы международного права, нанося удары по мирному населению.

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