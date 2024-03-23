СК показал найденное в «Крокусе» оружие террористов СК опубликовал кадры из «Крокус Сити Холла» и показал оружие нападавших

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Следственный комитет опубликовал видео с места теракта, оно опубликовано на сайте ведомства. На кадрах виден автомат с камуфляжной расцветкой, а также разгрузки, которые использовали террористы, магазины к автоматам и патроны.

СК сообщило, что идет осмотр тел погибших, с места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы. Назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические, отметили представители комитета.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенту Владимиру Путину в первые минуты доложили о начале стрельбы в «Крокус Сити Холле». Он подчеркнул, что уполномоченные службы регулярно докладывают президенту о принимаемых мерах.

Кроме того, главы ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии Александр Бортников, Владимир Колокольцев, Александр Бастрыкин и Виктор Золотов доложили президенту России Владимиру Путину о ходе расследования теракта в концертном зале. Уточняется, что глава МЧС Александр Куренков также рассказал российскому лидеру о мерах, принятых для спасения людей и помощи пострадавшим.