СК показал фото подозреваемого в убийстве девушки в Москве и его пособника

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ГСУ СК России по Москве опубликовал фото задержанного в Тамбовской области подозреваемого в убийстве девушки на юге Москвы, у метро «Зюзино», а также его предполагаемого пособника. В ближайшее время их допросят.

Следователи также выяснили, что погибшая и задержанный познакомились незадолго до случившегося. Накануне между девушкой и молодым человеком произошел конфликт на почве личных отношений — мужчина оказывал женщине знаки внимания, но та не отвечала ему взаимностью.

Тело молодой женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено на Севастопольском проспекте в Москве накануне. В прокуратуре уточнили, что у девушки присутствуют колото-резаные ранения в области груди.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Telegram-канал SHOT сообщал, что сотрудники правоохранительных органов подозревают 25-летнего Шохрукбека Каримова.

Подруга убитой девушки рассказала, что расправиться с ней мог ее бывший молодой человек. По словам женщины, мужчину и погибшую сложно было назвать парой. Подруга знала о бойфренде знакомой немного: та называла его Шуриком и говорила, что спутнику около 25 лет.