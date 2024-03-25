СК опубликовал имена подозреваемых в пособничестве террористам из «Крокуса»

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Следственный комитет России в своем Telegram-канале опубликовал список с именами подозреваемых в пособничестве террористам, устроившим атаку на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Ведомство направило в суд запрос об аресте указанных лиц.

По данным следствия, с целью совершения террористического акта Шамсидин Фаридуни не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года — Диловара Исломова, — говорится в сообщении.

Уточняется, что запрос на арест касается трех подозреваемых, имя третьего человека не уточняется. По предварительным данным, речь идет о двух братьях и их отце, их уже доставили в суд, где и будет принято решение о мере пресечения.

Ранее Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу четверых подозреваемых по делу о теракте, считающихся непосредственными исполнителями террористической атаки на «Крокус». При этом общение с ними затруднено языковым барьером — подозреваемым потребовался переводчик для дачи показаний.

До этого стало известно, что ни один адвокат не вызвался добровольно защищать обвиняемых. В итоге, как и предполагает закон, их интересы представляли назначенные судом защитники.