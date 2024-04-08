СК нашел связь террористов из «Крокуса» с украинскими спецслужбами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет установил связь обвиняемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» с украинскими спецслужбами, сообщила пресс-служба ведомства. Главе СК Александру Бастрыкину уже доложили о ходе расследования.

Следствием уже получены значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами, — отметили в Следкоме.

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске вооруженные люди ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» и открыли огонь по посетителям. Затем они устроили поджог и скрылись с места трагедии на автомобиле. Вскоре четверых подозреваемых задержали в Брянской области. Всего по уголовному делу о теракте проходят 11 человек. Всем предъявлены обвинения, они взяты под стражу. Согласно последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек, пострадали не менее 550.

Первый канал опубликовал видео с допросов участников теракта, предоставленное ФСБ. На допросах арестованные назвали имя связного — Сайфулло, — который за месяц обозначил цель и координировал все звенья цепочки от доставки оружия до маршрута бегства исполнителей на Украину. Предполагаемые участники нападения на «Крокус Сити» подтвердили, что после теракта намерены были бежать в Киев.