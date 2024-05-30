СК начал проверку действий стрелявших в фитнес-тренера полицейских в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет начал проверку в отношении сотрудников полиции, стрелявших при задержании в фитнес-тренера, устроившего поножовщину на севере Москвы, сообщил источник NEWS.ru в правоохранительных органах. Также следственные органы проводят проверку в отношении самого задержанного, уточнил собеседник издания. Он добавил, что сотрудник полиции, раненный в плечо, отказался от медицинской помощи.

Раненный в плечо сотрудник правоохранительных органов отказался от медицинской помощи. На данный момент СК проводит проверку в отношении мужчины, а также в отношении сотрудников полиции, применивших оружие при задержании, — рассказал собеседник издания.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что фитнес-тренер убил нового молодого человека своей бывшей возлюбленной на почве ревности. Также он ранил саму девушку, полицейского и кассира магазина, где преследуемая пыталась скрыться. По словам источника, нападавший целенаправленно бежал на правоохранителей с ножом, а поймать его помогали прохожие.

До этого появилась информация, что зачинщиком кровавой поножовщины в Хорошевском районе стал уроженец Владивостока. По некоторым данным, он является студентом кафедры нутрициологии медицинского вуза и спортивным тренером.