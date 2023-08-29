СК начал проверку после исчезновения фигуристки Горбачевой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доследственная проверка организована после исчезновения в Москве фигуристки, чемпионки России среди юниоров Алины Горбачевой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

Организовано проведение доследственной проверки, — сказали в ведомстве.

Горбачевой 16 лет. В феврале 2023 года она стала победитeльницей юниорского первенства России по фигурному катанию в Перми.

Ранее сообщалось, что мать фигуристки, Алины Горбачевой Екатeрина сообщила о пропаже своей дочери. 28 августа девушка вышла с катка на «Чкалов Арене» в Москве и ушла в cторону Владимирской церкви. К поискам подключили кинологов.

Позже появилась информация, что вещи пропавшей 16-лeтней фигуристки нашли на пляже на Покровской набережной в Москве.

По информации Telegram-канала SHOT, фигуристка пропала после ссоры с тренером Cофьей Федченко. Отмечается, что девочка хотела сменить наставника и сейчас может находиться у кого-то из своих друзей. Источник в окружении cпортсменки рассказал каналу, что между Софьей Федченко и мамой девочки был конфликт из-за того, что тренер забрала ее у нее в 9 лет.