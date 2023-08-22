СК: к организации незаконной экскурсии по Неглинке причастны три человека СК: ряд лиц объявлены в розыск после незаконной экскурсии по Неглинке в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные следователи установили причастность трех человек к организации незаконной экскурсии по подземной реке Неглинке в Москве, в результате которой погибли люди, сообщается на сайте СКР. С одним из них сейчас проводятся следственные действия.

Следователи установили трех лиц, причастных к организации и проведению данной экскурсии, — подчеркнули в ведомстве.

Также сообщается, что ГСУ СКР по городу Москве расследует уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.

По данным следствия, 20 августа 2023 года гид-диггер совместно с группой в составе 7 человек осуществил проведение экскурсии по подземной реке Неглинке в городе Москве. В результате оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, погибли 4 человека, в том числе несовершеннолетняя, судьба остальных на данный момент неизвестна, — отмечается в сообщении.

Следователи указали на то, что организаторы уверяли согласившихся на экскурсию граждан в безопасности услуги, хотя проникали в подземные сооружения незаконно. Там разрешено бывать лишь сотрудникам спецслужб Москвы.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении задержанного фигуранта. При этом в розыск объявлен еще ряд лиц.

Ранее сообщалось, что тело пятого участника экскурсионной группы, отправившейся в московские коллекторы во время ливня, обнаружили в Москве-реке. Им оказался мужчина, личность которого не установлена. Тело погибшего всплыло под Парящим мостом у причала парка «Зарядье».