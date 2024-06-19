СК: фигуранты дела о массовом отравлении людей салатами пытались скрыться

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Повар компании-производителя фасоли «Савон-К» гражданин Таджикистана Карим Норматов, обвиняемый по делу о массовых отравлениях в России

Один из фигурантов дела о массовом отравлении людей салатом из службы доставки предпринял попытку скрыться и был задержан в аэропорту, заявила следователь в Замоскворецком суде Москвы, пишет РИА Новости. Также она попросила рассмотреть показания свидетеля о попытках фигурантов дела уничтожить улики.

Кроме того, следователь уточнила, что повар компании-производителя фасоли ООО «Савон-К» Карим Норматов пытался скрыться, но был задержан в аэропорту Жуковский. При этом Норматов же утверждает, что он не собирался убегать, и что его работодатель отпустил его домой на время.

Ранее сообщалось, что специалисты московского Роспотребнадзора в ходе расследования случаев ботулизма изъяли более 60 тонн пищевой продукции. Отмечалось, что специалисты не рекомендуют употреблять в пищу «Салат лобио из фасоли» в вакуумной упаковке изготовителя ООО «Локалкитчен». Также врачи ведомства призывают при наличии характерных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

До этого официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что все случаи отравления ботулотоксином в России были связаны с употреблением салата с фасолью компании «Локалкитчен». Правоохранители уже задержали в рамках возбужденного уголовного дела гендиректора предприятия, руководителя отдела качества, а также главу компании — производителя фасоли «Савон-К».