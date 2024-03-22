СК: Бастрыкин координирует работу на месте теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Александр Быстрыкин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин координирует работу следствия на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, начаты первоначальные следственные действия.

На месте координирует работу следственно-оперативной группы председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин Александр Иванович, — сказала Петренко.

По разным данным, стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» устроили от пяти до 20 неизвестных в камуфляже. Также сообщалось, что в здании произошло несколько взрывов. Кровля здания частично обрушилась. Уточняется, что площадь пожара в здании и на его крыше составляет около 3000 квадратных метров.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте. Она заверила, что всем им будет оказана помощь. По ее словам, виновные в произошедшем понесут «заслуженное и неизбежное» наказание. Telegram-канал «112» написал, что число пострадавших при атаке и стрельбе в «Крокус Сити Холле» возросло до 140 человек.