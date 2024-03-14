Ситуационный центр по наблюдению за выборами президента открылся в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве открылся ситуационный центр по наблюдению за выборами президента России, сообщил руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. Он отметил, что в задачи центра входит наблюдение за законностью избирательного процесса, связь с региональными штабами и проверка информации о нарушениях.

Сегодня у нас начинает работу общественный штаб по наблюдению за выборами президента Российской Федерации. <...> Все желающие общественные организации, конкретные люди — они все получили возможность присутствовать на избирательных участках с мандатом от системы Общественной палаты. <...> За все время нашей работы в наблюдении [за выборами] приняли участие более миллиона человек, — подчеркнул он.

По словам Григорьева, наблюдатели прошли масштабную программу обучения. Ситуационный центр работает в круглосуточном режиме.

Хотелось бы добавить, что брифинги в общественном штабе будут идти каждый день выборов, все три дня. Итак, начинаем работать, — заключил Григорьев.

Ранее президент России Владимир Путин в преддверии выборов записал видеообращение к россиянам. Он призвал их принять участие в голосовании. Российский лидер подчеркнул, что сейчас необходимо подтвердить сплоченность. По его словам, единственным источником власти в стране является народ.