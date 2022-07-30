Сирена гражданской обороны напугала жителей Москвы В столичном районе Марьина Роща внепланово сработала сирена гражданской обороны

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В столичном районе Марьина Роща около 20 минут выла сирена гражданской обороны, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что система экстренного оповещения была включена по неосторожности и москвичам опасность не грозит.

Сирена гражданской обороны используется для оповещения населения о приближающейся угрозе либо с целью проверки готовности систем и граждан и включается ненадолго. В этот раз она сработала случайно, и сотрудники МЧС пытаются ее отключить.

В последний раз проверка сирен воздушной тревоги проводилась в Москве 20 июля в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Тогда система оповещения работала с 10:40 до 12:00 во всех районах города. Также она сопровождалась информационным сообщением «Внимание всем!».

Также сегодня, 30 июля, в Москве в двух торговых центрах прошла массовая эвакуация посетителей. Речь идет о ТЦ «Принц Плаза» и «Ривьера». О причинах эвакуации не сообщается.

9 июля на севере Москвы эвакуировали несколько сотен человек из торгового центра «Речной» после сообщения о возможном минировании. Неизвестный позвонил в полицию и сообщил об угрозе взрыва в ТЦ. В социальных сетях пользователи сообщали о большом скоплении людей перед зданием торгового центра.